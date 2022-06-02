«Как ракета полетит»: депутат Верховной рады об ударах по России Депутат Верховной рады Чернев не исключил ударов по России с помощью ракет США

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев в эфире телеканала «Украина 24» не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Военные объекты на территории России и самолёты в российском воздушном пространстве он назвал «легитимными целями для Украины».

Мы берём на себя определённые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать, — заявил Чернев.

О том, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами по территории России, президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что Киев думает только о своей территории, а за ситуацией в РФ украинские власти не следят пристально.

В Кремле усомнились в правдивости его слов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. Киев же их не выполняет. Он напомнил о том, что украинские власти не сдержали обещания покончить с конфликтом в Донбассе и не выполнили условия Минских соглашений. Скептически отнеслась к словам Зеленского и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, напомнив, что заявления как президента Украины, так и глав западных держав по сути ничтожны.