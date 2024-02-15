«Как пьяные алкаши»: украинский офицер назвал главную ошибку ВСУ Украинский офицер Кротевич: ВСУ нельзя биться лоб в лоб с армией России

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины необходимо «обрезать наступающие силы» российских войск с фланга в районе Авдеевки в зоне специальной военной операции, высказался в своем Telegram-канале начальник штаба националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), майор Богдан Кротевич. По его словам, главной ошибкой украинской армии на Донецком направлении являются ее планы «биться лоб в лоб» с армией РФ.

Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! — написал Кротевич.

Офицер также подчеркнул, что поставляемое странами Запада вооружение не поможет Украине достичь успехов в зоне боевых действий из-за некомпетентного руководства вооруженных сил страны. Как отметил Кротевич, важно не то, сколько РСЗО HIMARS будет поставлено, а то, как использовать эти реактивные системы.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили штурмовые батальоны под Авдеевку из-за «чрезвычайно критической» обстановки в районе населенного пункта. Отряд сформирован из ветеранов «Азова». По словам украинских бойцов, ситуация на том участке фронта остается угрожающей и нестабильной для ВСУ.