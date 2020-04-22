Президент Украины Владимир Зеленский вновь всерьёз взялся за пересмотр своей кадровой политики. В следующем месяце исполнится год с момента его вступления в должность, и, очевидно, глава государства хотел бы прийти к этой дате подготовленным. Пока, впрочем, позиции Зеленского прочнее, чем ожидалось в условиях распространения коронавируса. Можно даже говорить о том, что президент и его команда сумели обернуть борьбу с эпидемией в свою пользу.
Ещё 21 апреля — в годовщину победы Зеленского на президентских выборах, — стало известно о том, что украинский лидер уволил сразу десятерых руководителей Районных государственных администрации (РГА) в четырёх областях и назначил новых. Такого рода перестановки стали крупнейшими с августа 2019 года, когда Зеленский отстранил сразу 17 районных руководителей. Однако регионами кадровые ротации не ограничиваются. Источники украинской прессы, близкие к Офису президента (ОП), полагают, что в скором времени последуют и изменения в ОП, в частности, — среди советников главы государства. Кроме того, 22 апреля официально стало известно о том, что украинский лидер предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по реформам.
Кадровый вопрос с самого момента прихода Зеленского к власти был для него серьёзной проблемой. В назначениях президент ограничен рядом факторов: от небольшого политического опыта «своих» людей, которые, впрочем, помогли ему добиться победы на выборах, до необходимости максимально очистить правящие круги от деятелей времён Петра Порошенко. Наличие порошенковских креатур — одна из тех претензий, которую Зеленскому регулярно высказывают и оппоненты, и единомышленники. Постоянные попытки президента методом проб и ошибок «укомплектовать» властные органы также провоцируют критику в его адрес и служат дополнительным аргументом при обвинении его в нерешительности.
Однако в условиях эпидемии на Украине любые кадровые изменения приобретают несколько иной, чем ранее, характер, создавая иллюзию того, что ОП оперативно реагирует на изменения ситуации и пытается сбалансировать свои силы. Зеленскому же и его команде на данный момент, похоже, удалось обернуть ситуацию с эпидемией в свою пользу, хотя первоначально в подобное верилось с трудом.
Несмотря на то, что число заражённых на Украине продолжает расти, страна уступает по показателям многим государствам, включая более благополучные в экономическом плане Чехию, Норвегию и т.д. Зеленский, который ещё в марте допускал введение жёсткого карантина по китайскому образцу, всё-таки избежал радикальных мер, и сейчас на правительственном уровне уже обсуждается постепенное снятие ограничений с середины мая. Впрочем, отмечают украинские чиновники, если такие шаги приведут к ухудшению ситуации, то основные очаги распространения вируса будут изолированы.
Само по себе распространение коронавируса в общественном сознании вытеснило многие другие проблемы, которые к началу этого года серьёзно подтачивали рейтинги Зеленского — внутриэкономические, внешнеполитические, вопрос Донбасса и т.д. И неизвестно, чем, например, могла бы закончиться для украинского лидера встреча «нормандской четвёрки», которую планировалось провести в апреле. Но пока такого рода вопросы отошли на второй план, рейтинг президента, если и не вырос, то по крайней мере почти не демонстрирует отрицательной динамики. По
Уже в мае Зеленский отметит год своего пребывания на президентском посту. Одержав на выборах 2019-го триумфальную победу, он за прошедшее время изрядно растерял политических очков. Нынешняя ситуация дала ему возможность частично вернуть утраченные позиции, но многое зависит от того, насколько осторожен он будет сейчас.
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