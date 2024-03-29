«Больше не буду плавать»: зубастого червя размером с малыша вынесло на пляж Похожую на червя из «Дюны» зубастую морскую миногу выбросило на пляж в Англии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прогуливающийся по пляжу в британском графстве Девон мужчина по имени Уилл Майлз наткнулся на существо, напоминающее песчаного червя из фильма кинофраншизы «Дюна». У выброшенного на берег морского обитателя были острые зубы, а его габариты доходили до размеров двухлетнего ребенка, пишет таблоид Mirror.

Его нельзя было не заметить, он лежал в центре пляжа, — цитирует издание слова очевидца.

По свидетельствам других очевидцев, существо напоминало гигантскую пиявку с полным острых зубов ртом. Специалисты заключили, что находка может являться не чем иным, как обычной морской миногой. Она известна тем, что присасывается к своей добыче и пьет кровь.

Шокированный мужчина опубликовал фото своей находки в соцсетях. В комментариях сразу же сравнили миногу с песчаным червем из фильма «Дюна». Некоторые пользователи написали, что теперь никогда не будут плавать в море.

Ранее сообщалось, что сиквел «Дюны» принес своим создателям значительные доходы. Вторая часть «Дюны» заработала около $369 млн. Предполагается, что успех картин позволит актеру Тимоти Шаламе запрашивать более высокие гонорары за участие в других проектах. Ценник за участие в одной картине может вырасти почти вдвое. До этого стало известно, что вторая часть «Дюны» стала самым высокооцененным фильмом в карьере режиссера Дени Вильнёва.