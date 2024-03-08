«Как интересно»: военкор раскрыл смысл просьбы Киева к НАТО Поддубный: МИД Украины просит НАТО прислать инструкторов для ВСУ

Фото: МО Украины

Украина по дипломатической линии просит Запад прислать военных инструкторов НАТО для обучения бойцов ВСУ, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, под этим может скрываться попытка нарастить присутствие западного контингента.

Вот как интересно. Киевский режим по линии МИДа просит западных партнеров прислать на Украину военных инструкторов стран НАТО для тренировки военнослужащих ВСУ. <...> Это просто попытка увеличить западный контингент, потому как масштабирование довольно сложно скрыть, — сказал Поддубный.

Военкор добавил, что отправку таких «тренировочных миссий» поддерживают Франция и Чехия. При этом, продолжил журналист, подобные военные специалисты, инструкторы НАТО широко представлены на Украине еще с 2014 года.

Ранее Поддубный заявил, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины, ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.

Премьер подчеркнул, что не допустит прямого участия словацких военнослужащих в украинском конфликте, даже если это будет стоить ему поста главы кабмина. По его словам, Запад двигается к принятию наихудшего решения по ситуации на Украине, от которого «идет мороз по коже».