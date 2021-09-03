Как актёр: Зеленского обвинили в неумении управлять страной

Президент Украины Владимир Зеленский за два с половиной года у власти так и не понял, как управлять страной. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает как актёр, — сказал Азаров.

Также Азаров отметил, что за время президентства Зеленского страна превратилась в импортёра сельскохозяйственной продукции, там снизилось поголовье скота, возникли проблемы в молочной отрасли, а из-за границы стали завозить... сало.

Ранее советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский предрёк стране экономический кризис и дефолт из-за сокращения населения. По словам эксперта, в результате природного уменьшения населения и с учётом миграции к 2050 году в стране будет жить только 15–20 миллионов человек.