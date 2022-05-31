Кадыров заявил, что зачистка Северодонецка завершена Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Северодонецк / Фото Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов. В ней участвовали бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики, отметил он в Telegram.

Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов, — пояснил глава Чечни.

По его словам, враг в Северодонецке повержен, ситуация находится под контролем ВС России.

Ранее стало известно, что 29 мая бойцы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецка. Отмечается, что солдаты ВСУ продолжают атаки на жилые районы, из которых они прежде были вынуждены отступить. По словам представителя военных структур ЛНР, украинские силовики «не хотят воевать», прячась за спинами мирных граждан.