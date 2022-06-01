Кадыров: ВСУ взяли в заложники около 300 мирных жителей Северодонецка

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что на территории промзоны Северодонецка находятся около 300 мирных жителей, ставших заложниками боевиков нацбатальона «Айдар». Туда же, по его словам, завезли ящики со взрывчатым веществом, о чём стало известно от одного из военнопленных «со звучным позывным Бандера».

Пару дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита, — написал Кадыров.

Он предположил, что подобное развитие событий исключать нельзя, и призвал уничтожить «бандеровскую и националистическую погань», чтобы навсегда пресечь издевательства над мирными жителями.

Кроме того, глава Чеченской Республики предположил, что прогремевший накануне взрыв химикатов на заводе «Азот» мог быть связан с взятием заложников на территории промзоны.

Ранее глава Чечни заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов, ситуация находится под контролем ВС России. Бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики перешли к следующему этапу, который представляет собой более тщательную выборочную проверку отдельных городских объектов.