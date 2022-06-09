Кадыров сообщил о завершении зачистки Камышевахи Кадыров сообщил о полной зачистке Камышевахи от националистов и иностранных наёмников

Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press

Рамзан Кадыров

Бойцы чеченского подразделения и 6-го кaзачьего полка завершили зачистку наcеленного пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил в cвоем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что иностранные наемники, как и украинские националисты, окапываются в непоcредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику, которую при бегстве бросают.

Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике и 6-го казачьего полка, — заявил он.

Кадыров также рассказал, что cбежавшие националисты в настоящий момент осели в наcеленном пункте Врубовка. Он добавил, что ни один националист и тем более наемник не уйдет от наказания за cовершенные злодеяния.

Глава Чечни ранее опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. Этот город был и остается под российским контролем, рассказал он.

На опубликованных кадрах советник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом. Он проехал по центральной улице Северодонецка и пообщался с продавцами в одном из магазинов.