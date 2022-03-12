Кадыров призвал украинских силовиков в Мариуполе срочно сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских силовиков, которые находятся в Мариуполе, срочно сдаться. Если они сложат оружие до вечера 14 марта, им будет обеспечена безопасность, написал он в своём Telegram-канале. Он добавил, что вокруг Мариуполя и в самом городе находятся пять тысяч лучших чеченских бойцов.

Ещё раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. <...> Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города, — обратился Кадыров к украинским военным.

В сообщении также прикреплено видео, на кадрах которого запечатлены несколько украинских солдат, скандирующих «Ахмат — сила», и разговор чеченских силовиков.

Сегодня ночью Кадыров заявил, что находится в посёлке городского типа Гостомель, что в семи километрах на северо-запад от Киева. Заодно он обвинил украинскую разведку в некомпетентности, поскольку «её по старинке обучали иностранцы».

Ранее Кадыров обратился к сотрудникам СБУ, которые работают «за Россию против бандеровщины». Он заверил, что после окончания спецоперации они могут и дальше служить на благо своей родины.

Глава Чечни также пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Таким образом он ответил на слова чиновника о том, что будет уничтожен украинскими военными, если подтвердится информация о его нахождении под Киевом.