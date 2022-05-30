Кадыров показал видео с допросом трёх пленных солдат Украины Кадыров показал видео с допросом трёх украинских солдат, пленённых в Донбассе

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram видеозапись допроса трёх украинских солдат, пленённых в Донбассе. Они рассказали, что давно поняли бесполезность сопротивления.

При этом под запись пленные заявили, что обратного пути не имели, поскольку при отступлении по ним стреляли из РСЗО «Град» свои же.

Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений. Всё больше бандитов предпочитают сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре «френдли файр», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров назвал такие шаги логичными, ведь никто не хочет умирать за Зеленского.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров 30 мая заявил: российские военные совместно с силовиками Луганской Народной Республики успешно выполняют поставленные командованием задачи. Он добавил, что ими взято под контроль до 90% территории посёлка Камышеваха.