Кадыров поддержал чеченцев, устроивших беспорядки во Франции

https://static.news.ru/photo/a449219e-b25e-11ea-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики/chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни и Африки. По его словам, причиной стала неспособность местных властей навести порядок.

Он уверен, что молодые люди взяли в свои руки ситуацию.

Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжёлые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники. Лично моё мнение такое — я считаю действия чеченцев правильными, — написал политик в Telegram.

Глава региона отметил, что не считает конфликт самоуправством или межэтническим столкновением. Он выразил уверенность, что самим жителям французского города надоели наркоторговцы, и они начали распространять в соцсетях видеообращения со словами поддержки чеченцев.

Несколько дней назад в Дижоне начались столкновения между выходцами из Чечни и Северной Африки. Поводом для них послужило избиение 16-летнего чеченца наркодилерами. В ответ на это несколько десятков человек, вооружённых железными прутьями, битами и ножами, разгромили бар Le Black Pearl. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция разогнала погромщиков с помощью слезоточивого газа.

Беспорядки продолжились в последующие дни. Люди в капюшонах и масках поджигали автомобили, разбивали камеры видеонаблюдения. От их действий пострадали ещё несколько человек, включая журналистов телеканала France 3. При этом представители чеченской диаспоры уверяют, что не собираются разграблять город и пугать его жителей. Их цель — наказать наркоторговцев за избиение соотечественника.

Как ранее писал NEWS.ru, конфликтующие общины провели переговоры и условились о перемирии. Выходцы из Африки признали свою вину в нападении на чеченца и принесли извинения в присутствии его отца.