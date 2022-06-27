Качиньский: Польша увеличит армию в 2,5 раза из-за «российской угрозы» Глава правящей партии Польши Качиньский: Варшава увеличит армию в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

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Вооружённые силы Польши

Власти Польши решили увеличить численность своей армии больше чем в два с половиной раза, заявил глава правящей в стране партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Как пишет издание Visegrad 24, количество польских военных собираются расширить с 150 тысяч до 400 тысяч солдат. Причиной для подобных действий Варшавы, добавил Качиньский, стала якобы угроза «российского вторжения».

Наше правительство работает над тем, чтобы Польшу не постигла судьба Украины. Чтобы наверстать упущенное, нам нужно постоянно улучшать нашу оборонную промышленность, — сказал он.

Качиньский также рассказал о вооружении, которое в ближайшее время собирается закупить Польша. По его словам, страна приобретет реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, а также восемь батарей зенитного ракетного комплекса Patriot. По словам политика, эта техника нужна для того, чтобы эффективнее сдерживать якобы российскую угрозу.

24 июня с мемориального комплекса в Катыни (Смоленская область) сняли флаг Польши. По словам главы Смоленска Андрея Борисова, Минкультуры РФ приняло «единственно правильное решение» после антироссийских заявлений польских политиков.

В свою очередь заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач подчеркнул, что Польша «не принимает» такого шага.

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