Кабмин Венгрии: Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Москву на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым не планируется, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Она состоится в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. Она будет длится с 10:00 до полудня, затем первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он просил.

Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было, — заявил он.

О том, что Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter

Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву, — сообщил Ковач.

Ранее стало известно, что похороны советского политика посетит посол США в России Джон Салливан.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве.