Кабмин Украины уволил гендиректора «Нафтогаза» Витренко

Фото: Стрингер/РИА Новости

Правительство Украины 1 октября уволило Юрия Витренко с поста генерального директора компании «Нафтогаз Украины», сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинский кабмин снял с должности Витренко не из-за результатов его работы, а из-за «политической воли».

Кабмин проголосовал единогласно — говорят, что Витренко сняли не совсем из-за результатов, а из-за политической воли, — написал Гончаренко.

При этом он предположил, что новым главой «Нафтогаза» станет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Ранее «Экономическая правда» со ссылкой на источники сообщила, что Витренко написал заявление об отставке с поста главы «Нафтогаза Украины» и вскоре покинет должность.

До этого замглавы Верховного суда Украины Богдана Львова уволили с занимаемой должности. Основанием для этого прослужила информация СБУ о наличии у него российского гражданства. В суде пояснили, что решение принято на основе Конституции Украины и законодательства о судоустройстве. В них предусмотрено прекращение полномочий судьи в случае выхода из гражданства Украины или приобретения подданства другой страны. Данные положения применяются впервые.