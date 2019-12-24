Украинский народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров вечером провёл экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с Россией.
Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для служебного пользования), — написал политик в своём Telegram-канале.
Он отметил, что заседание длилось около двух часов.
Как писал NEWS.ru, исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что окончательные условия договоров по транзиту российского газа в Европу будут согласованы 27 декабря.
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