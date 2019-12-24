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В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские бомбардировщики СУ-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили авиационный удар крылатыми ракетами по эсминцам США в Чёрном море.

Имитация прошла 23 декабря. Целью РФ был ракетный эсминец «Росс», направляющийся в Одессу. Российские воздушные суда совершили манёвр, похожий на авиационный безоружный удар, после чего вернулись на базу. Демонстрация силы...