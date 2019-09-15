https://static.news.ru/photo/b11bc726-d7eb-11e9-a98b-fa163e074e61_660.jpgФото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press
Правительство Украины рассчитывает в 2020 году получить в бюджет свыше $200 млн от приватизации государственных активов. Соответствующий прогноз обнародовало Министерство финансов страны.
Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 года из поступления от приватизации государственного имущества приведён к реально возможным 5 млрд гривен ($200,5 млн. — News.ru), исходя из подготовки объектов, — говорится на сайте украинского Минфина.