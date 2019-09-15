Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Правительство Украины рассчитывает в 2020 году получить в бюджет свыше $200 млн от приватизации государственных активов. Соответствующий прогноз обнародовало Министерство финансов страны.

Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 года из поступления от приватизации государственного имущества приведён к реально возможным 5 млрд гривен ($200,5 млн. — News.ru), исходя из подготовки объектов, — говорится на сайте украинского Минфина.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совещания поручил запустить процесс «масштабной приватизации» в стране до 1 октября.

До этого политолог Алексей Якубин отмечал, что новые власти Украины будут осуществлять массовую приватизацию и дерегуляцию экономики, а также сокращение определённых социальных функций государства.

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