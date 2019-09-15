Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Глава издательства Conde Nast в Великобритании Николас Колридж готовит к публикации мемуары «Глянцевые годы» (The Glossy Years), посвящённые принцессе Диане. В книге журналист вспомнил реакцию 14-летнего принца Уильяма на появление фотографий груди его матери в таблоидах.

Папарацци смогли запечатлеть принцессу топлесс на отдыхе в Испании в 1996 году. Колридж рассказал, что Диана навещала его в Vogue House сразу после скандала. Она сообщила, что Уильям позвонил ей...