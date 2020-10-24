Кабмин Испании продлил режим повышенной готовности до мая

https://static.news.ru/photo/a3f22c48-16c9-11eb-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Show Fotograf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Испании одобрило продление режима повышенной готовности на территории всей страны на срок до 9 мая 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, это решение ещё должен будет одобрить парламент, но оно вступает в силу уже вечером 25 октября. Режим повышенной готовности предусматривает запрет на передвижение граждан по улицам с 23:00 до 06:00. Власти в регионах могут вносить в него изменения в част корректировки временных интервалов.

Санчес добавил, что режим не распространяется на Канарские острова, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, режим повышенной готовности был объявлен в Мадриде и ещё восьми муниципалитетах 9 октября. Въезд и выезд оттуда возможен только по уважительными причинам. Кроме того, продолжают действовать ограничения на количество покупателей в магазинах, посетителей в барах и ресторанах, прихожан в церквях и другие меры.