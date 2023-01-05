Кабмин Германии принял к сведению поручение Путина о прекращении огня

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В правительстве Германии приняли к сведению поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ. При этом собеседник агентства подчеркнул, что Берлин настаивает на полном выводе войск РФ с территории Украины. Тем самым, по мнению члена кабмина, конфликт можно закончить «в любой момент».

Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска с Украины, и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию, — сказал представитель кабмина.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

Накануне с инициативой о прекращении огня выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Священнослужитель объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.