Кабмин ФРГ: последствия санкций против России обсудят на саммите G7

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Украинский кризис и последствия антироссийских санкций для западных стран станут основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Германии. Также по его информации, планируется обсудить вопросы внешней политики и безопасности.

Будут обсуждаться антироссийские санкции. <...> Приоритетом будет, прежде всего, тема Украины, — сообщил источник.

Он добавил, что встреча начнется около полудня 26 июня, в этот день запланированы четыре рабочих заседания. На одном из них также обсудят финансовую помощь Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он принял приглашение участвовать в саммите «Большой семерки» в Германии и саммите НАТО в Мадриде. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.