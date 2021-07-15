Кабмин ФРГ отреагировал на обращение жителей омского села к Меркель

Ведомство канцлера ФРГ Ангелы Меркель не комментирует переписку с отдельными просителями, это касается и обращения жителей омской деревни к властям Германии о ремонте дороги. Об этом ТАСС сообщил представитель кабмина страны.

Мы в целом не комментируем эту ситуацию, так как она находится в компетенции местных органов власти, — отметили в ведомстве.

Напомним, жители деревни Верхний Карбуш в Омской области написали письмо в канцелярию канцлера Германии Ангелы Меркель с просьбой починить дорогу. Им ответили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. В качестве альтернативы жителям деревни предложили обратиться в московский офис Международного союза немецкой культуры.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, инициировавшая обращение, заявила, что жители деревни остались довольны ответом. Сельчане были убеждены, что получат отписку, но вместо этого им аргументированно объяснили, почему не смогут помочь. После того как об этой истории стало известно, российские чиновники заявили, что построят дорогу в 2022 году, отметила депутат.