Кабмин ФРГ объяснил портрет политика-антисемита в ведомстве Меркель

https://static.news.ru/photo/215841d0-2b43-11eb-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Ведомство федерального канцлера Германии Фото: Martin Künzel, Berlin/wikimedia.org

В правительстве Германии сообщили, что портрет политика Ганса Глобке, причастного к преследованиям евреев в Третьем рейхе, висит на стене в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель «в длинном ряду» изображений предыдущих глав ведомства.

Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт на брифинге рассказал, что портрет Глобке сопровождается информационной табличкой, которая в деталях описывает «печальную роль» политика, передаёт РИА Новости. Ведомство канцлера привлекало комиссию историков, которая постановила оставить портрет, сопроводив его пояснением.

Глобке не являлся членом нацистской партии, однако, имея образование юриста, был одним из разработчиков обоснования преследования евреев. В частности, он принял участие в работе над расистскими Нюрнбергскими законами. Он предложил обязать еврейское население Германии носить отличительные знаки и выступал за запрет браков между евреями и немцами. На Нюрнбергском процессе он проходил в качестве свидетеля. В Восточной Германии его заочно приговорили к пожизненному заключению. В ФРГ он с 1953 по 1963 год занимал пост статс-секретаря канцелярии федерального канцлера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что забвение решений Нюрнбергского трибунала или попытка их расшатывания является ударом по безопасности на всей планете. Российский лидер назвал «отстаивание приговоров суда народов» долгом мирового сообщества, передавал NEWS.ru.

Судебный процесс в Нюрнберге над нацистами и их пособниками стартовал 20 ноября 1945 года.