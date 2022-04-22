К Шольцу обратились с призывом прекратить вооружение Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц получил открытое письмо от немецких общественных деятелей, в котором они обратились с призывом прекратить поставки оружия Украине. По их мнению, это только затягивает конфликт и не ведёт к мирному дипломатическому урегулированию, пишет газета Berliner Zeitung.

Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для противостояния НАТО и России по поводу порядка безопасности в Европе, которое обострялось годами, — говорится в письме.

Как считают авторы инициативы, государствам Запада стоит учитывать интересы Москвы. Кроме того, страны, состоящие в блоке НАТО, сами должны выступать с инициативами по обеспечению безопасности России и соседних с ней стран.

Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса, — дают реальный шанс сделать это, — сказано в обращении.

Среди подписавших обращение восемнадцати авторов —профессоры, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

Ранее сообщалось, что число немцев, выступающих против поставок тяжёлого оружия на Украину, выросло до 50%, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом Insa. За обеспечение оружием Киева выступают 43% респондентов.