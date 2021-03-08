К резиденции президента Украины стянули силовиков

https://static.news.ru/photo/425a18e2-8037-11eb-8421-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksii Kovalov/Global Look Press

К резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области стянули силовиков из-за того, что у здания проходит акция протеста с требованием освободить экс-главу одесской ячейки запрещённой в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

У въезда в резиденцию главы государства стояли автобусы Национальной полиции и Нацгвардии. На акцию протеста собрались примерно 150 человек. По их словам, «молчание и бездействие президента держит людей за решёткой».

Акция продолжалась около двух часов, после чего её участники начали расходиться, сообщает «Обозреватель».

Ранее стало известно, что в Киеве 27 февраля около 1,5 тысячи участников украинских националистических движений пришли на митинг к офису президента страны Владимира Зеленского. Среди митингующих были представители Движения сопротивления капитуляции, которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Акция националистов была запланированной. Ранее их представители обещали, что она станет многочисленной, всеукраинской и бессрочной. В руках протестующие держали плакаты «Свободу политзаключённым!», «Нет репрессиям!» и «Нас не запугать!».

23 февраля суд в Одессе признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита националиста намерена обжаловать вердикт, а его сторонники угрожали работникам прокуратуры после судебного процесса.

В день вынесения приговора между националистами и полицейскими произошли столкновения у офиса Зеленского. Несколько стражей порядка пострадали, были задержаны 17 протестующих, писал NEWS.ru