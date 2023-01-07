На расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин призвал изучать и натовский способ ведения маневренных боевых действий. Меняется мир, меняются и методы силового противостояния.
Есть старинный шутливый афоризм: генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Иными словами, стратеги в погонах с большими звездами обобщают теорию и практику прошедших вооруженных конфликтов, защищают диссертации по методам и способам их ведения, издают секретные монографии. И на основании всего накопленного и проанализированного опыта преподают в академиях будущим полководцам.
На деле же мир постоянно меняется, а вместе с ним и характер войн, которым не видно конца. В Афганистане изначально руководили генералы, которые в академических аудиториях изучали карты с нанесенными на них схемами Висло-Одерской операции или действия фронтов на Курской дуге. А вот в горах Афгана эти знания оказались, естественно, не востребованными. Там приходилось разрабатывать тактику действия небольшими группами, выстраивать антипартизанскую тактику, перехватывать и уничтожать караваны с оружием.
Многое из афганских навыков развертывания антитеррористической борьбы пригодилось в ходе обеих «чеченских войн». Хотя там понадобились и методички боев в условиях плотной городской застройки. Тогда, правда, забыли завет, что большому числу танков на городских улицах нечего делать. Сожгут.
Война в Грузии была быстротечной. Там требовалось скорее перебросить подразделения к театру столкновения с выпестованными натовцами войсками, напавшими на наших миротворцев в Южной Осетии. Но и тогда выяснились провалы в технической способности армии поддерживать надежную закрытую связь. Полковники и генералы выпрашивали у продвинутых журналистов спутниковые телефоны. А входившие на Западе в широкий обиход коптеры для нас выглядели, скорее, диковинкой. Заодно тогда же решили «порезать» и авиационную разведку. Спутники же есть.
А уж о недооценке у нас значения для ведения современной войны беспилотников и их эффективных разновидностей типа дронов-камикадзе не написал только ленивый. Теперь их производят даже в Таджикистане. Притом, что и в России были передовые разработки в этой сфере. Просто никто не торопился поставить производство «Орланов» на поток.
Но самое удивительное заключается в том, что нынешний конфликт на Украине вернул всех к памяти Великой Отечественной войны, поскольку с тех пор Европа не знала столь крупных армейских столкновений. И тут вдруг выяснилось, что далеко не все генералы способны руководить масштабными военными операциями. А сам ход СВО выдвинул на первый план опытнейшего Сергея Суровикина. У боевых действий свой естественный отбор.
Новой оказалась и натовская тактика быстрого передвижения мобильных групп на джипах или легкой бронированной технике, которые активно прощупывают нашу оборону. А использование бронеавтомобилей позволяет развивать высокую скорость, уходя от артударов.
Такая вот диалектика военного закона отрицания отрицания. Никто, видимо, не предполагал столь масштабных боев, что вновь окажется нужным опыт ведения операций крупными войсковыми соединениями. Так что ответ на вопрос, к каким войнам надо готовить генералов, представляется не совсем простым. Войны ныне гибридные, сочетающие в себе и масштабные наступления, и мобильную оборону, и точечные антитеррористические операции, и городские бои.
Пока что на конвейер ставятся дроны и умные боеприпасы, но, как обещают, настанут времена, когда в России будут ежедневно собирать по новому спутнику. Ведь без космической поддержки современная армия слепа. И это также урок десяти месяцев СВО.
Когда-то в ходу была шутка, что, мол, неизвестно, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая уж точно каменными топорами. Не хотелось бы, чтобы изучалась и такая форма противостояния.