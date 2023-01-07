К каким войнам готовить генералов?

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин призвал изучать и натовский способ ведения маневренных боевых действий. Меняется мир, меняются и методы силового противостояния.

Есть старинный шутливый афоризм: генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Иными словами, стратеги в погонах с большими звездами обобщают теорию и практику прошедших вооруженных конфликтов, защищают диссертации по методам и способам их ведения, издают секретные монографии. И на основании всего накопленного и проанализированного опыта преподают в академиях будущим полководцам.

На деле же мир постоянно меняется, а вместе с ним и характер войн, которым не видно конца. В Афганистане изначально руководили генералы, которые в академических аудиториях изучали карты с нанесенными на них схемами Висло-Одерской операции или действия фронтов на Курской дуге. А вот в горах Афгана эти знания оказались, естественно, не востребованными. Там приходилось разрабатывать тактику действия небольшими группами, выстраивать антипартизанскую тактику, перехватывать и уничтожать караваны с оружием.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Афганистан, 1980 год

Многое из афганских навыков развертывания антитеррористической борьбы пригодилось в ходе обеих «чеченских войн». Хотя там понадобились и методички боев в условиях плотной городской застройки. Тогда, правда, забыли завет, что большому числу танков на городских улицах нечего делать. Сожгут.

Война в Грузии была быстротечной. Там требовалось скорее перебросить подразделения к театру столкновения с выпестованными натовцами войсками, напавшими на наших миротворцев в Южной Осетии. Но и тогда выяснились провалы в технической способности армии поддерживать надежную закрытую связь. Полковники и генералы выпрашивали у продвинутых журналистов спутниковые телефоны. А входившие на Западе в широкий обиход коптеры для нас выглядели, скорее, диковинкой. Заодно тогда же решили «порезать» и авиационную разведку. Спутники же есть.

А уж о недооценке у нас значения для ведения современной войны беспилотников и их эффективных разновидностей типа дронов-камикадзе не написал только ленивый. Теперь их производят даже в Таджикистане. Притом, что и в России были передовые разработки в этой сфере. Просто никто не торопился поставить производство «Орланов» на поток.

Но самое удивительное заключается в том, что нынешний конфликт на Украине вернул всех к памяти Великой Отечественной войны, поскольку с тех пор Европа не знала столь крупных армейских столкновений. И тут вдруг выяснилось, что далеко не все генералы способны руководить масштабными военными операциями. А сам ход СВО выдвинул на первый план опытнейшего Сергея Суровикина. У боевых действий свой естественный отбор.

Новой оказалась и натовская тактика быстрого передвижения мобильных групп на джипах или легкой бронированной технике, которые активно прощупывают нашу оборону. А использование бронеавтомобилей позволяет развивать высокую скорость, уходя от артударов.

Фото: dan-news.info

Такая вот диалектика военного закона отрицания отрицания. Никто, видимо, не предполагал столь масштабных боев, что вновь окажется нужным опыт ведения операций крупными войсковыми соединениями. Так что ответ на вопрос, к каким войнам надо готовить генералов, представляется не совсем простым. Войны ныне гибридные, сочетающие в себе и масштабные наступления, и мобильную оборону, и точечные антитеррористические операции, и городские бои.

Пока что на конвейер ставятся дроны и умные боеприпасы, но, как обещают, настанут времена, когда в России будут ежедневно собирать по новому спутнику. Ведь без космической поддержки современная армия слепа. И это также урок десяти месяцев СВО.

Когда-то в ходу была шутка, что, мол, неизвестно, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая уж точно каменными топорами. Не хотелось бы, чтобы изучалась и такая форма противостояния.