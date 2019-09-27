https://static.news.ru/photo/dbc2041e-e12c-11e9-9b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Embassy to Moldova

Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск в доме бывшего президента республики Петра Лучинского. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.

Она отметила, что 27 сентября экс-глава государства приходил в прокуратуру для дачи показаний по уголовному делу о выводе из банковской системы страны $1 млрд в 2014 году. Задерживать его не стали, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сын Лучинского Кирилл является фигурантом дела об отмывании крупной суммы денег. Обвинение потребовало приговорить его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в $27,5 тысячи, а также лишить права занимать определённые должности в течение четырёх лет.