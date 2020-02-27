Затянувшиеся споры внутри ЕС по согласованию бюджета на семилетний период привели к неожиданному результату. Новый проект предполагает сокращение до нуля расходов на военную мобильность. Такая идея противоречит представлениям французского президента Эммануэля Макрона о европейской армии.
Переговоры по новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы между странами объединения идут трудно. После выхода Великобритании из союза в казну не поступят 75 млрд евро (10-12 млрд ежегодно). Образовавшуюся финансовую дыру можно закрыть лишь двумя способами: сокращением расходов или увеличением отчислений в общий бюджет. И в этом вопросе позиции членов Евросоюза расходятся. В частности, так называемая «экономная четвёрка», в которую входят Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, и с чьей позицией солидарна Германия, не готовы увеличивать свои расходы. Именно эти пять государств обеспечивают практически 75% бюджета ЕС. По их мнению, необходимо урезать прежде всего расходы на «политику сплочённости» — программу по финансовой поддержке менее развитых стран союза, — и на сельское хозяйство (что опять же негативно скажется на менее обеспеченных членах объединения).
В свою очередь «друзья сплочённости» — группа из 17 стран ЕС, в которую входят государства Восточной Европы, Греция, Португалия, Италия и Испания, категорически против подобного сокращения. Вместо этого они требуют увеличения отчислений с текущих 1,067% ВНП до до 1,3%. «Экономная четвёрка» настаивает на снижении расходов до 1% ВНП.
Представленный в феврале новый проект бюджета был направлен на то, чтобы как-то
Приведение к нулю расходов на военную мобильность может встретить сопротивление сразу с двух флангов: со стороны Прибалтики и президента Франции Эммануэля Макрона. Именно он вступал главным лоббистом идеи программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), чтобы повысить собственную обороноспособность Европы и уменьшить её зависимость от НАТО. Военная мобильность была одним из ключевых практических шагов, сделанных странами в рамках работы PESCO. Претендующий на лидерство в ЕС Макрон вряд ли отступится от одной из наиболее важных для него инициатив, без которой его видение Евросоюза как более сильного и менее зависимого от США игрока на международной арене вряд ли возможно. Риск того, что Франция заблокирует документ, очень высок.
Для стран Прибалтики и Польши военная мобильность важна как один из инструментов усиления взаимодействия в рамках блока НАТО. Именно вопрос быстрой переброски сил и средств Североатлантического альянса рассматривается ими как гарант защиты от потенциальной российской угрозы. Страны, выступающие за укрепление сотрудничества с НАТО и увеличение взносов в его бюджет, вряд ли с пониманием отнесутся к предлагаемой мере. С их точки зрения это может выглядеть как игнорирование ЕС интересов восточноевропейских членов и нежелание тратить средства на обеспечение их безопасности. Ряд европейских экспертов уже подверг критике решение о сокращении военных расходов.
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