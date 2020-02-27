Затянувшиеся споры внутри ЕС по согласованию бюджета на семилетний период привели к неожиданному результату. Новый проект предполагает сокращение до нуля расходов на военную мобильность. Такая идея противоречит представлениям французского президента Эммануэля Макрона о европейской армии.

Переговоры по новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы между странами объединения идут трудно. После выхода Великобритании из союза в казну не поступят 75 млрд евро (10-12 млрд ежегодно). Образовавшуюся финансовую дыру можно закрыть лишь двумя способами: сокращением расходов или увеличением отчислений в общий бюджет. И в этом вопросе позиции членов Евросоюза расходятся. В частности, так называемая «экономная четвёрка», в которую входят Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, и с чьей позицией солидарна Германия, не готовы увеличивать свои расходы. Именно эти пять государств обеспечивают практически 75% бюджета ЕС. По их мнению, необходимо урезать прежде всего расходы на «политику сплочённости» — программу по финансовой поддержке менее развитых стран союза, — и на сельское хозяйство (что опять же негативно скажется на менее обеспеченных членах объединения).

В свою очередь «друзья сплочённости» — группа из 17 стран ЕС, в которую входят государства Восточной Европы, Греция, Португалия, Италия и Испания, категорически против подобного сокращения. Вместо этого они требуют увеличения отчислений с текущих 1,067% ВНП до до 1,3%. «Экономная четвёрка» настаивает на снижении расходов до 1% ВНП.

Представленный в феврале новый проект бюджета был направлен на то, чтобы как-то сгладить противоречия между странами внутри ЕС, однако в нём есть пункты, которые могут лишь усугубить разногласия и изменить вектор развития всего объединения. Так, беспрецедентное сокращение расходов на военную мобильность может стать предметом ожесточённых споров. Если раньше на проект отводилось 6,5 млрд евро, то теперь эту цифру готовятся снизить до нуля. Также значительно будет урезан бюджет космической программы и отчисления на исследовательскую программу «Горизонт Европа» — со 100 до 80 млрд евро.

Специальное заседание Европейского Совета по бюджету European Union/Global Look Press

Приведение к нулю расходов на военную мобильность может встретить сопротивление сразу с двух флангов: со стороны Прибалтики и президента Франции Эммануэля Макрона. Именно он вступал главным лоббистом идеи программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), чтобы повысить собственную обороноспособность Европы и уменьшить её зависимость от НАТО. Военная мобильность была одним из ключевых практических шагов, сделанных странами в рамках работы PESCO. Претендующий на лидерство в ЕС Макрон вряд ли отступится от одной из наиболее важных для него инициатив, без которой его видение Евросоюза как более сильного и менее зависимого от США игрока на международной арене вряд ли возможно. Риск того, что Франция заблокирует документ, очень высок.

Для стран Прибалтики и Польши военная мобильность важна как один из инструментов усиления взаимодействия в рамках блока НАТО. Именно вопрос быстрой переброски сил и средств Североатлантического альянса рассматривается ими как гарант защиты от потенциальной российской угрозы. Страны, выступающие за укрепление сотрудничества с НАТО и увеличение взносов в его бюджет, вряд ли с пониманием отнесутся к предлагаемой мере. С их точки зрения это может выглядеть как игнорирование ЕС интересов восточноевропейских членов и нежелание тратить средства на обеспечение их безопасности. Ряд европейских экспертов уже подверг критике решение о сокращении военных расходов.