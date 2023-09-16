К берегам Лампедузы причалила лодка с мертвым младенцем и 40 мигрантами

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза

Патрульный катер с телом новорожденного и 40 мигрантами причалил к пристани Фавароло у итальянского острова Лампедуза, передает ANSA. По предварительной информации, женщина начала рожать при попытке переправы. Принять ребенка ей помогли попутчики, однако новорожденный скончался сразу же после родов.

После высадки у пристани женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Тело новорожденного поместили в маленький гроб и отвезли на кладбище. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию трагедии.

Миграционная проблема обострилась на Лампедузе в последнее время. За сутки там высадились свыше 500 мигрантов. На остров прибывают граждане Египта, Сирии, Судана, Гвинеи и Камеруна. За все время в итальянский регион приехали 2796 беженцев.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее объявила о намерении властей принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции. По ее словам, наплыв беженцев стал «невыносимым».

Италия столкнулась с увеличением миграционного потока в начале года. Премьер отметила, что страна не в состоянии вместить такое количество беженцев. Она обратилась к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав ее посетить Италию и лично убедиться в масштабе проблемы.