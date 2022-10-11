Junge Welt: Запад хочет разорить Россию и не допустить примирения с Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад намерен разорить Россию и не допустить примирения Москвы и Киева, заявила изданию Junge Welt депутат бундестага Германии Севим Дагделен. По ее мнению, Североатлантический альянс во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось, однако с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы.

[Cитуация] на Украине призвана поставить Россию на колени как война на истощение и, очевидно, будет вестись до последнего украинского солдата, — сказано в публикации.

Автор публикации также отмечает, что от попыток западных стран «загубить» Россию экономической войной страдают миллионы людей в самой Европе, а сама Россия не стала изгоем на международной арене. Более того, многие страны не только не хотят осуждать Россию за конфликт на Украине, но и обвиняют Запад в эскалации конфликта и двойных стандартах.

Ранее китайская газета Global Times предположила, что США стремятся извлечь всестороннюю выгоду от конфликта на Украине, сделав Европу более зависимой от Вашингтона в сфере энергетики, истощив силы России и еще больше вбив клин между ней и мировым сообществом. О том, что Вашингтон не заинтересован в скорейшем прекращении конфликта, в частности, свидетельствует «ядерная риторика» президента США Джо Байдена, считают журналисты.