Johnson & Johnson приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 в Британии

https://static.news.ru/photo/ccc87d6e-27e2-11eb-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) начинает в Великобритании клинические испытания вакцины от коронавируса на поздней, третьей стадии исследования препарата.

Участниками испытаний, которые пройдут в нескольких странах, станут около 30 тысяч человек. От Британских островов поступят шесть тысяч добровольцев.

Согласно соглашению, достигнутому J&J с британским правительством, добровольцам вначале введут дозу плацебо или дозу эксперименальной вакцины Ad26COV2, а через 57 дней — вторую дозу препарата или же плацебо.

В компании отмечают, что если эффективность и безопасность вакцины будет доказана, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Европейская комиссия одобрила закупку вакцины от коронавируса, разработанную компаниями из США и Германии. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, именно этот препарат является наиболее перспективным к этому моменту.

Вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Однако Еврокомиссия подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK.