Известный украинский блогер сообщил о закрытии дела против него Украинский блогер Шарий сообщил, что Испания закрыла уголовное дело против него

Фото: ASupersharij/t.me

Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий, придерживающийся пророссийской позиции, сообщил о закрытии уголовного дела против него со стороны испанского суда. По словам журналиста, Генпрокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину. В связи с этим с него были сняты любые ограничения, а дело было закрыто. Об этом Шарий написал в Telegram-канале.

Официально и документально. Ввиду того, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается. Я призывал много раз не стесняться и передать документы, подтверждающие мои преступления, — сообщил журналист.

Ранее Украина объявила оппозиционного политика в розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила его неявка в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела. Информация о задержании Шария в Испании появилась 4 мая. Позже полиция Испании подтвердила задержание блогера по «международному ордеру».

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание в Испании Шария «типичным проявлением двойных стандартов» со стороны Европы. Парламентарий пояснил, что члены европейского сообщества выступают за защиту института свободы слова, но при этом принимают решения, которые противоречат их позиции. Слуцкий считает, что Шария задержали только из-за того, что он «не боялся» высказываться против преступлений, которые совершают западные страны и Украина.