Известный националист из Латвии заговорил по-русски Латвийский националист Кирштейнс удивил подписчиков, дав интервью на русском

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Александр Кирштейнс

Известный националист и депутат сейма Латвии от партии «Национальное объединение» Александр Кирштейнс во время интервью блогеру Анастасии Федоровой неожиданно заговорил на русском языке. Это вызвало упреки со стороны его подписчиков в социальных сетях.

Уважаемый Александр Кирштейнс, что с вами случилось? Надеюсь, что все хорошо, — написала в Twitter (X) латвийская поэтесса Лиана Ланге, известная своей инициативой по созданию наклеек для обозначения мест, где недостаточно используется латышский язык.

Ранее из Латвии принудительно депортировали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Он рассказывал, что был официально освобожден от сдачи экзамена по латышскому языку из-за возраста. Остальные документы на продление ВНЖ в республике он оформил, но тем не менее его принудили к отъезду с запретом на возвращение.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Латвии десятки тысяч русских перестали получать пенсии и медицинскую помощь, а многим из них предписано покинуть страну. По ее словам, такая политика властей республики является проявлением «агрессивного шовинистического национализма». Действия Риги дипломат назвала войной со всеми русскими.