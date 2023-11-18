Известную террористку освободили из греческой тюрьмы В Греции освободил приговоренную к пожизненному заключению террористку Полу Рупу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городской суд Фив в Греции принял решение о частичном освобождении из тюрьмы члена греческой террористической организации «Революционная борьба» Полы Рупы, сообщила газета Kathimerini. Ранее она была приговорена к пожизненному заключению.

По информации издания, уголовный суд Фив удовлетворил ходатайство женщины о частичном освобождении, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок. Рупе запрещено покидать страну, она обязана регулярно являться в полицейский участок по месту проживания. Ранее ей был сокращен срок заключения до шести лет и трех месяцев за взрыв бомбы в Банке Греции в 2014 году, за который взяла ответственность «Революционная борьба».

Пола Рупа, 54-летняя участница террористической организации, была арестована в 2010 году вместе с другими сообщниками за участие в «Революционной борьбе». Ее посадили в тюрьму Коридаллос, откуда она освободилась в 2011 году. После серии ограблений и неудачных попыток побега Рупа была арестована в 2017 году.

Ранее сообщалось, что организатор убийства Политковской досрочно вышел из места заключения и отправился в зону проведения СВО. Хаджикурбанов должен был освободиться из тюрьмы только в 2034 году. Источники Telegram-канала Baza сообщили, что осужденный попал в зону спецоперации еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона и неоднократно ходил в тыл противника. По последним данным, он получил орден Мужества.