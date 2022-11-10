Известная сеть фастфуда попала в скандал из-за нацистской рекламы Algemeiner: KFC предложила клиентам побаловать себя курицей в годовщину еврейского погрома

Фото: Социальные сети

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в Германии оказалась в центре нацистского скандала: в рамках рекламной акции предложили клиентам «побаловать себя курицей» в годовщину еврейского погрома. Об этом рассказывает газета Algemeiner.

День памяти Хрустальной ночи: побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой, — гласила рекламная рассылка на мобильные устройства клиентов.

Газета уточняет, что позднее компания разослала сообщения с извинениями. Произошедшее было названо технической ошибкой, однако акция уже успела вызвать широкий резонанс и негативную реакцию в соцсетях и со стороны еврейских организаций.

В числе прочих действия KFC раскритиковала Далии Гринфельд — заместитель директора по европейским делам Антидиффамационной лиги, призванной бороться с проявлениями антисемитизма и оскорблениями евреев.

Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно! — написала она в своих соцсетях.

Событие, вошедшее в историю под названием Хрустальная ночь, произошло в в Германии 9 ноября 1938 года. Тогда по всей стране прошли еврейские погромы с участием военизированных нацистких штурмовых отрядов и гражданских лиц. Полиция самоустранилась от препятствования погромщикам. В результате за одну ночь было частично или полностью разрушено более 7500 коммерческих заведений, зданий и синагог. Хрустальная ночь стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Ранее пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием Rostic’s.