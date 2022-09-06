В Энергодаре восстановили электро- и водоснабжение

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Подача электроэнергии и воды в Энергодаре, прерванная во вторник в результате обстрелов со стороны ВС Украины, возобновлена, передает ТАСС. Отмечается, что в 13:40 было восстановлено электроснабжение, в 13:50 — подача воды.

По данным агентства, в городе сохраняется спокойная обстановка.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре пропало электричество после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. По его словам, ВСУ повредили линию электропередачи в районе Запорожской атомной станции. Информации о пострадавших нет, она уточняется оперативными службами.

Утром 6 сентября в ВГА Энергодара заявили, что украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола. Уточняется, что там выдавали российские паспорта. В результате попадания поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства РФ.

Накануне два украинских беспилотника-камикадзе были сбиты при попытке нанести удары по штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре. Уточняется, что пострадавших нет, на место оперативно прибыли правоохранительные органы.