«‎Известия»‎ рассказали о возможной схеме вывоза зерна из Одессы «‎Известия»‎: Россией, Турцией и Украиной согласована схема вывоза зерна из Одессы

Фото: Wang Qing/XinHua/Global Look Press

Порт Одессы

Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Она предполагает последующий выход судов в Средиземное море, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Издание отмечает, что, согласно договорённостям, сначала в районе Одессы военные Турции разминируют прибрежную зону. Затем из порта под конвоем турецких кораблей выйдут груженные зерном суда, которые направятся в нейтральные воды Чёрного моря. В назначенном месте конвой сменится. До пролива Босфор сопровождающими станут военные корабли России. Их целью станет обеспечение безопасного прохода через Чёрное море.

Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что схему могут одобрить 8-9 июня, когда состоится визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее стало известно, что представитель президента Турции Ибрагим Калын 4 июня заявил: украинское зерно могут начать поставлять на мировые рынки по Чёрному морю через зону проливов в ближайшее время. Предполагается, что этому будет способствовать визит Сергея Лаврова в Анкару, в ходе которого заключат специальный меморандум.