Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Она предполагает последующий выход судов в Средиземное море, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.
Издание отмечает, что, согласно договорённостям, сначала в районе Одессы военные Турции разминируют прибрежную зону. Затем из порта под конвоем турецких кораблей выйдут груженные зерном суда, которые направятся в нейтральные воды Чёрного моря. В назначенном месте конвой сменится. До пролива Босфор сопровождающими станут военные корабли России. Их целью станет обеспечение безопасного прохода через Чёрное море.
Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей, — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что схему могут одобрить 8-9 июня, когда состоится визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее стало известно, что представитель президента Турции Ибрагим Калын 4 июня заявил: украинское зерно могут начать поставлять на мировые рынки по Чёрному морю через зону проливов в ближайшее время. Предполагается, что этому будет способствовать визит Сергея Лаврова в Анкару, в ходе которого заключат специальный меморандум.