«Известия»: националисты «Азова» уничтожали улики преступлений в Мариуполе «Известия»: украинские националисты в Мариуполе уничтожали улики своих преступлений

Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Украинские националисты из полка «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Мариуполе. Свидетельства этого корреспондент «Известий» Роман Польшаков обнаружил, когда 23 мая вместе с российскими саперами спустился в подземные помещения комбината «Азовсталь», сообщает издание.

По данным Польшакова, «азовцы» оставляли мины не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР. Своей целью они ставили «уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса».

Кроме того, обнаружились доказательства взрывов на территории комбината, которые помогали «азовцам» избавиться от телефонов, планшетов и ноутбуков.

Ранее стало известно, что заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным Крот заявил: военнослужащие нацполка «Азов» при отступлении взрывали дома вместе с их жильцами. Таким образом они пытались лишить вооружённые силы РФ и ДНР «чистой земли», на которой можно было бы закрепиться.