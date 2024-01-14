Извержение вулкана началось на юге Исландии Власти объявили режим ЧС из-за извержения вулкана у города Гриндавик в Исландии

Фото: finn Huwald/dpa/Global Look Press

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, передает национальная телекомпания RUV. Отмечается, что ранее все жители города Гриндавик, также расположенного на юге страны недалеко от места извержения, были эвакуированы, сам город частично обесточен.

Извержение началось к северу от Гриндавика, — говорится в сообщении.

Сообщается, что трещина, открывшаяся в земле, продолжает расширяться. Экстренные службы отправили вертолеты для того, чтобы выяснить точное место извержение и оценить уровень опасности. В то же время гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до ЧС.

Ранее извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности до третьего, что влечет за собой запрет подъема на гору. Остров является частью архипелага Токара на юго-западе Японии.

31 декабря сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра третий раз за сутки. Это стало случаем с максимальным шлейфом пепла. Вулкан относится к Ключевской сопке и расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — города Ключи. Столица региона — Петропавловск-Камчатский — находится в 360 километрах от него.