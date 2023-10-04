Израильские военнослужащие исполнили «Червону калину»

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Девушки — военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполнили украинскую народную песню «Червона калина», кадрами в соцсетях поделился израильский посол на Украине Михаэль Бродский. Композиция является неофициальным гимном украинских сечевых стрельцов, позже ее связали с Организацией украинских националистов (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

О том, что девушки являются именно военнослужащими Армии обороны Израиля, сообщил сам дипломат.

Женщины — военнослужащие ЦАХАЛ поют популярную украинскую песню «Червона калина», — написал он.

Боевой песней Организации украинских националистов «Червону калину» в сентябре прошлого года признал Бахчисарайский районный суд Крыма. В ноябре прошлого года ее начали блокировать музыкальные сервисы в России.

Также в прошлом году финалистке конкурса красоты «Мисс Крым. Весна-2022» Ольге Валеевой, которая спела эту песню вместе с подругой, отказали в предоставлении российского гражданства.

Летом Михаэль Бродский объяснил, что Иерусалим не может передать оружие Киеву, поскольку израильские военные также участвуют в боевых действиях и сами нуждаются в вооружении. Он отметил, что у стран — членов НАТО развязаны руки в поставке оружия и боеприпасов, поскольку те не воюют, а Израиль так поступить не может.

Кроме этого, по его словам, в вопросе оружия Израиль рассчитывает только на себя, хотя между Израилем и США заключено соглашение о поставках.