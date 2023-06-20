Израильские танки могут попасть на Украину. Чем ответит Россия? Минобороны Израиля пока отрицает намерение отправить танки в Европу

Фото: Пресс-служба ВС Израиля/РИА Новости

Танк «Меркава» сухопутных войск вооруженных сил Израиля

В Израиле отмечен танковый «белый шум», что был характерен и для Европы, когда она еще колебалась и не решалась поставлять Украине летальные вооружения. По данным портала Ynet, связанного со старейшей израильской газетой «Едиот ахронит», решение о поставках в Европу израильских танков семейства Merkavа (Mеrk 2 и Mеrk 3) фактически принято. Эту информацию со ссылкой на польские источники опубликовало и издание WaLLа. Но Министерство обороны страны пока факт таких соглашений отрицает.

Иерусалим достаточно долго держал паузу, не реагировал на истерические просьбы Зеленского дать его воинству хотя бы элементы израильской системы ПВО «Железный купол». Но, видимо, американский нажим и коммерческий прагматизм делают свое дело. Хотя Израиль и отдает себе отчет в опасности такого шага.

Бизнес и ничего личного

Из открытых источников известно, что поставлять танки планируется через пару стран-прокладок, которые, естественно, с некоторым временным замедлением, но все-таки довезут их до Украины. Утверждают, что израильтяне намерены выгодно избавиться чуть ли не от стального хлама, поскольку в ходу уже современная модель Меrkаvа 4. А израильское правительство, дескать, долго мучилось вариантами избавления от устарелых танков. И вот, наконец, обсуждается выход, позволяющий убить сразу двух зайцев: и прозападную солидарность проявить, и арсеналы освободить. Правда, есть один забавный нюанс. Необходимо согласие Вашингтона на такое танковое перемещение, поскольку в израильской бронетехнике использованы некие штатовские технологии. Но вряд ли янки воспрепятствуют такому гешефту.

Вот только мы помним, как долго натовское сообщество прикидывало, стоит ли отправлять на Украину наступательные вооружения. Причем многие изначальные опасения тех же немецких танкостроителей уже оправдались. «Леопарды» не оказались чудо-оружием, их образчики уже попали в руки наших пытливых конструкторов. А главное — явно упадет рыночная цена «подбитых зверей».

К тому же украинские экипажи заранее готовили к вождению тех же «Леопардов» и британских танков «Челленджер 2». Для ознакомления незалежных танкистов с израильскими машинами также потребуется время, если, конечно, не выяснится, что втайне такая подготовка уже велась. Известно, что еще до начала нашей СВО на Украине было отмечено присутствие израильских военных инструкторов.

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Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Сломать джентльменские соглашения с Москвой

Есть и ясные политические последствия такого решения. Вряд ли израильское руководство не понимает, что даже старые танки — орудие убийства. А значит, Израиль становится в таком случае стороной конфликта на Украине. Или, как принято говорить, недружественной нам страной. Между тем, в последнее годы отношения России и Израиля базировались на ряде негласных тонких договоренностей.

Москва не препятствовала атакам израильской авиации против подразделений иранских Стражей революции, размещенных в Сирии, сдерживала ответственные акции сирийских сил. Не вооружала ливанских ополченцев, например, теми же бронебойными «Корнетами». Согласилась признать Западный Иерусалим столицей Израиля и со временем перевести туда свои консульские учреждения.

Израиль же долго не присоединялся к антироссийским санкциям, хорошо зарабатывал на поставках нам своей сельхозпродукции, вел в России немало своих прибыльных бизнесов. А потому возможные финансовые потери обещают стать несравненно большими, чем прибыль от продажи танков. Все ли посчитали на берегах Иордана?



Израиль между холокостом и бандеровцами

Израильские политики ныне явно оказываются в затруднительном положении, когда им напоминают, что нынешний киевский режим взращен на идеалах гитлеровских приспешников, у которых руки в крови тысяч замученных евреев. Но вот посол Израиля на Украине с говорящей фамилией Бродский уклоняется от прямой оценки преступлений Бандеры и Шушкевича и просто констатирует, что в условиях «агрессии» украинцы находятся в поисках своих новых героев.

В свое время в Израиле протестовали против заявления Сергея Лаврова о том, что и у Гитлера могли быть еврейские корни. Между тем продвигаемый на Западе тезис о том, что на Украине не может быть и речи ни о каком нацизме, поскольку там президент — еврей, не выдерживает никакой критики. Вот и Владимир Путин отметил, что, по мнению его друзей-евреев, «Зеленский не еврей, а позор еврейского народа».

Во всяком случае, появление на линии боевого соприкосновения на Украине израильских танков с намалеванными на башнях нацистскими крестами стало бы небывалым историческим оксюмороном.