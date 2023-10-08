Израиль закрывает все туристические объекты на границе с Ливаном

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Израиль закрывает все туристические объекты, которые расположены рядом с границей с Ливаном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее распоряжение власти дали после минометного обстрела.

Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что были готовы к такому сценарию.

7 октября палестинские радикалы ХАМАС вторглись приблизительно в два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны. По всей территории государства ввели особое положение. В результате обстрелов Израиля погибли примерно 300 человек.

ЦАХАЛ начала ответную операцию «Железные мечи». Национальной армии уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек. По данным ведомства, 19 человек находятся в критическом состоянии.