Израиль призвали делать больше для защиты мирного населения в Газе Макрон и Байден призвали к немедленному прекращению огня в Газе

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Эммануэль Макрон и Джо Байден

Франция и США призвали Израиль сделать больше для защиты гражданского населения в секторе Газа во время проведения военной операции, говорится в двусторонней дорожной карте, опубликованной Белым домом по результатам встречи в Париже глав двух государств. В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден потребовали немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить всех заложников без предварительных условий.

Президенты двух стран подчеркнули свою серьезную обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом в Газе. Они назвали жизненно важными поставки помощи гражданскому населению в больших масштабах, нежели сейчас. Макрон и Байден отметили, что маршрут в секторе следует сделать беспрепятственным и призвали Израиль делать больше для эффективной защиты палестинского гражданского населения и гуманитарных работников. Главы США и Франции также пообещали продолжать усилия в деле деэскалации и предотвращения регионального конфликта.

Ранее россиянин Андрей Козлов, которого бойцы палестинского движения ХАМАС взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября, встретился с премьер-министром еврейского государства. Козлов, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных.

Позиция Азербайджана в отношении палестино-израильского конфликта однозначна, заявил 8 июня президент республики Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси. По словам азербайджанского лидера, которые приводит его канцелярия, необходимо создать независимое палестинское государство, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.