Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах Посол Украины Корнийчук: Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и дронах

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев достиг договоренности о передаче Иерусалимом технологий оповещения о ракетах и беспилотниках, сообщает «Укринформ». По словам дипломата, через некоторое время ВСУ получат их в полном объеме.

Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью, — заявил Корнийчук.

Бригадный генерал Яков Нагель ранее объяснил, почему Украина до сих пор не получила от Израиля передовую систему ПВО «Железный купол». По его словам, отсутствие действий со стороны Тель-Авива объясняется тем, что Россия может перехватить и изучить «Железный купол». Нагель также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с Россией отправкой такого вооружения на Украину.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» не подходит для его страны. Он объяснил, что общался с производителями этих систем и выяснил, что «Железный купол» защищает только от «медленных, на низких высотах с лёгким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах».