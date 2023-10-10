Изображение «Звезды Давида» появилось на Эйфелевой башне

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

На Эйфелевой башне высветилось изображение шестиконечной «Звезды Давида». Символ еврейского народа в знак поддержки Израиля расположили на нижних ярусах конструкции, сообщил телеканал РЕН ТВ.

NEWS.RU опубликовал кадры от очевидца. Акция проводится второй день подряд. Вчера, 8 октября, башню подсветили в цветах израильского флага. Мэр города Анн Идальго пояснила, что таким образом Париж выражает солидарность с народом пострадавшей страны, вступившей в войну с Палестиной.

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