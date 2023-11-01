Изображение героя времен Троянской войны нашли в древнем затонувшем городе Греческие археологи обнаружили мраморное изображение древнего героя Аякса

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Группа греческих археологов обнаружила изображение Аякса — древнего героя времен Троянской войны, сообщает издание Live Science. По его данным, оно хранилось в затонувшем здании, расположенном на острове Саламин к востоку от Афин. Специалисты считают, что возраст здания составляет примерно 1800 лет.

Саламин — это родина греческого героя Аякса, отмечают ученые. По их словам, его изображение было нанесено на мраморную плитку, на которой также видна часть надписи. Помимо изображения Аякса в руинах подводного города обнаружили бронзовые монеты, пробки для амфор, фрагменты мраморных предметов и глиняные изделия. Представители Министерства культуры Греции отмечают, что руины Саламина полностью соответствуют описаниям, полученным из трудов путешественника и географа Павсания.

Ученые из Новой Зеландии ранее представили публике точную геологическую карту седьмого континента Земли. По словам специалистов, современная Новая Зеландия представляет собой лишь крохотную часть от огромной территории Гондваны, почти полностью затонувшей в океане. Однако благодаря многочисленным морским экспедициям им удалось восстановить очертания континента. Предполагается, что его частью были территории Африки, Южной Америки, Антарктиды и Австралии.