Изображая жертву: Украина добровольно страдает без вакцин

Украина вынуждена «стоять с протянутой рукой» в вопросе вакцинации от коронавируса, признал президент страны Владимир Зеленский. Прививочная кампания в республике так и не стартовала: от российской вакцины Киев отказался намеренно, а спрос на препараты из других стран сегодня намного превышает предложение. Эксперты констатируют: Украина отчасти сама виновата в сложившейся ситуации, которая чревата политическими последствиями для главы государства.

Владимир Зеленский высказался о проблемах с вакцинацией в интервью телекомпании HBO и порталу Axios. Он признал, что союзники Украины в Евросоюзе готовы поставлять ей вакцины только небольшими партиями, так как необходимость помощи Киеву будет сложно объяснить простым европейцам.

Так или иначе, для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой, — подчеркнул Зеленский.

Первые поставки вакцины от коронавируса на Украину ожидаются только в феврале. Это будет 117 тыс. доз препарата Pfizer в рамках инициативы ООН COVAX, позволяющей развивающимся странам получить вакцину за счёт состоятельных государств. Но учитывая, что на Украине живёт более 40 млн человек, эти поставки можно считать каплей в море.

Киев также возлагает надежды на разработку AstraZeneca, ожидая поставок от 2,2 млн до 3,7 млн доз в первом полугодии 2021-го. Однако на днях компания объявила, что не сможет выполнить свои обязательства даже перед Евросоюзом, который заключил контракты с ней раньше, чем Украина. Это вынудило Брюссель ввести ограничения на вывоз произведённых в Европе вакцин. Так ЕС дал понять, что намерен сначала вакцинировать значительную часть своего населения, а уж потом задуматься о помощи менее везучим странам. Поэтому поставки заказанных Киевом доз препарата AstraZeneca находятся под вопросом.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

У Украины также заключено соглашение с китайским разработчиком Sinovac. Первую поставку объёмом 700 тыс. доз страна ожидает в конце февраля. Но данные об эффективности этой прививки довольно противоречивы: испытания в Бразилии продемонстрировали, что она защищает от коронавируса лишь в 50,4% случаев, тогда как тесты в Индонезии и Турции показали 65,3% и 91,25% эффективности соответственно.

Американский аналитический центр Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией) замечает, что подход Киева к вакцинации — это «верный путь к геополитической катастрофе». Центр обращает внимание, что украинские лидеры медленно реагировали на начавшуюся в мире «вакцинную гонку», поэтому оказались в хвосте очереди на вакцинацию.

Пока старт общенациональной кампании по вакцинации маячит где-то на горизонте, а напряжение в украинском обществе, страдающем от экономического кризиса и с нетерпением ждущего возвращения к нормальности, растёт, скрадываются идеальные условия для России воспользоваться моментом, — предупреждает Атлантический совет.

Таким образом, Украина оказалась окружена странами, в которых вакцинация проходит гораздо успешнее. Вакцина «Спутник V» теоретически могла бы заместить нехватку западных разработок, но Киев, по заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, не намерен регистрировать и закупать российскую разработку.

Председатель правления фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в разговоре с NEWS.ru заявил, что кампания по вакцинации на Украине всё равно не пользуется большой популярностью: судя по опросам, прививаться сейчас готовы только 25–30% граждан страны. Кроме того, встаёт вопрос о качестве вакцин: очень многие украинцы не доверяют китайской разработке.

Я считаю необходимым создать рынок вакцин, чтобы сами граждане могли выбирать, чем прививаться. Понятно, что все контракты на поставку российских вакцин уже оформлены, но теоретически такая возможность у украинцев быть должна. Большая ошибка со стороны государства вводить ограничения на лекарства по идеологическим причинам. Различные политические силы пытаются на этом спекулировать, но заметных дивидендов это им не приносит. Реально кампания по вакцинации даже не началась, — отметил Бондаренко.

Хотя из-за непопулярности вакцинации на Украине политические последствия для команды Зеленского в краткосрочной перспективе будут незначительными, но в дальнейшем отставание от других стран неизбежно нанесёт удар по его рейтингам. Без выработки коллективного иммунитета правительству придётся вновь и вновь возвращаться к карантинными мерам, откладывая начало восстановления экономики. Между тем в конце января рейтинг Владимира Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, составлял 19,8%.