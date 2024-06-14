«Изнанка»: в Харьковской области уничтожен мост, снабжавший ВСУ

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает канал, таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Накануне в Сети появилось видео удара по месту, в котором проходило совещание офицеров теробороны ВСУ. Предположительно, потери противника составили не менее 25 человек, включая старших офицеров. Минобороны РФ пока не подтвердило информацию о нанесении удара.

13 июня стало известно, что российские подразделения смогли продвинуться в населенных пунктах Волчанск и Липцы Харьковской области. Успеху ВС РФ сопутствовали ночная артиллерийская подготовка и активизация штурмовых действий. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев рассказал, что группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию. По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника.