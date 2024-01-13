«Измучен, выхода нет»: физиогномист о лице Зеленского после визита в Таллин Физиогномист Воеводин: фото Зеленского из Таллина говорят о раздвоении личности

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Фотографии президента Украины Владимира Зеленского в машине во время визита в Таллин говорят о его измученном состоянии и подавленности, заявил в разговоре с NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. По его мнению, у украинского лидера также наблюдается раздвоение личности.

На тех фотографиях, что есть, где он (Зеленский. — NEWS.ru) выглядывает из машины, есть пустой взгляд — получилось и получилось, есть пофигизм: веки посередине открыты. Также мы видим раздвоение личности: одно веко более открыто, другое — менее открыто. У него даже миры одинаковы: материальный и семейный. У него некий застой в жизни, он не знает, что делать и как делать, — высказался Воеводин.

Эксперт также не исключил, что Зеленский мог находиться в состоянии алкогольного опьянения в момент, когда были сделаны снимки. Он подчеркнул, что подавленное состояние президента выдают его уголки рта и носогубный желобок.

Некоторое разочарование у него внутри, это видно по уголкам рта, носогубному желобку, подавленность показывают. Но он не взволнован, но измучен всем этим происходящим, по его глазам можно понять, что огонек угасает и выхода нет, — отметил Воеводин.

Немецкие журналисты ранее разглядели на кофте Зеленского тайное послание президенту России Владимиру Путину. В СМИ обратили внимание, что во время встречи с премьером Эстонии Каей Каллас украинский лидер был одет в свитер, на котором изображены координаты села Добровеличковка в Кировоградской области, где находился географический центр Украины в границах 1991 года.