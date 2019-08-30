https://static.news.ru/photo/45b0a220-cbbd-11e9-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/Global Look Press

Усложнение властями Финляндии правил выдачи виз может привести к снижению потока российских туристов. Об этом заявил замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

Он пояснил, что для россиян Финляндия из-за своей близости является страной так называемого первого въезда. Туристы получали её визу для поездок по другим странам Шенгенской группы. С изменением визовых правил интерес первого въезда снизится, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Хельсинки будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам ЕС. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября.