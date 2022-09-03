Избирком Запорожья получил оборудование для референдума

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Избирательная комиссия Запорожской области получила образцы оборудования для проведения референдума, сообщил в своем Telegram-канале член совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Были получены прозрачные ящики для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.

После того как избиратель заходит в кабину, естественно, он подходит к стационарному ящику для голосования, такие тоже поступили в наше распоряжение, они также поступят во все участковые избирательные комиссии, — заявила глава избиркома Запорожья Галина Катющенко.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины могут состояться до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Ранее издание Baza сообщало, что ряд сотрудников ФСО и администрации президента будут командированы по особому случаю осенью этого года. Ожидается, что сотрудники ведомств направятся в ДНР, ЛНР, в Запорожскую и Херсонскую области. Издание уточняет, что они займутся подготовкой к проведению референдума о присоединении к России.